السيطرة على حريق فى مخزن ملابس بأبوقرقاص المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن ملابس جاهزة وبطاطين، بمدينة أبوقرقاص، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل بمخزن ملابس وبطاطين داخل شقة في مدينة أبوقرقاص بجنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاورة دون إصابات بشرية.

وبالفحص وإجراء التحريات الأولية أفادت أن الحريق نشب داخل شقة ، تقع بالطابق الرابع بمدينة أبوقرقاص وتستخدم كمخزن للملابس، مما أسفر عن احتراق الشقة بالكامل وكان داخلها بطاطين وملابس جاهزة، دون إصابات بشرية.

وأفادت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم التحفظ علي مكان الحريق واخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة وحصر التلفيات وتباشر النيابة العامة التحقيق.