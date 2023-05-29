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السيطرة على حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 03:07 م
السيطرة على حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو.. صور السيطة على حريق
كتب: عبد الرحمن سيد

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سيطرة قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع منذ قليل، في مبني جهاز 15 مايو، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
كان اندلع حريق داخل فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو وعلى الفور انتقل سيارات الاطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق داخل مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق والتهمت النيران الطابق الإرضى ويجرى رجال الحماية محاولاتهم للسيطرة على النيران.
حريق مبنى جهاز 15 مايو (1)
حريق مبنى جهاز 15 مايو (1)

حريق مبنى جهاز 15 مايو (2)
حريق مبنى جهاز 15 مايو (2)

حريق مبنى جهاز 15 مايو (3)
حريق مبنى جهاز 15 مايو (3)

 


حريق مبنى

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حريق جهاز 15 مايو

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