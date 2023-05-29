اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تطلق ختما خاصا على جوازات السفر تزامنا مع مهمة الفضاء.. صور

الإثنين، 29 مايو 2023 10:55 ص
السعودية تطلق ختما خاصا على جوازات السفر تزامنا مع مهمة الفضاء.. صور ختم السعودية نحو الفضاء
وكالات

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أطلقت وزارة الداخلية في السعودية، ختما خاصا تحت مسمى "السعودية نحو الفضاء"، بالتزامن مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن الختم سيكون متاحا للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

 

 

ووصلت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، فى مهمة مدتها 8 أيام تقريبا.

وانطلقت الرحلة من مركز كينيدي للفضاء بالولايات المتحدة.

 

 


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