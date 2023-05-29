اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى التجمع

الإثنين، 29 مايو 2023 08:29 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى التجمع متهم - أرشيفية
كتب أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 10944 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، تهمة إحراز بقصد التعاطي جوهر مخدر الهيروين.
 
 
وشهد ضابط بقسم شرطة التجمع الخامس، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم أثناء إلقائه لفافة، وبفضها تبين أن بداخلها جوهر الهيروين المخدر.
 
 
 

ترويج المخدرات

تجاره المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة