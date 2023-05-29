الرعاية الصحية بالإسماعيلية تكرم بطل أفريقيا فى المصارعة ومسح طبى شامل لإصابته

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل الدكتور محمد سامى حامد مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، البطل أحمد خالد محمد بطل إفريقيا في المصارعة الحرة في وزن 79، والحاصل على الميدالية الذهبية، لإجراء مسح طبى شامل للبطل ومتابعة لإصابته في الكتف بعد عودته من البطولة التي أجريت في تونس.

ونظم الدكتور محمد سامى حامد استقبال خاص للبطل بالورد وتسليمه درع الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديرا لجهوده فى رفع اسم مصر عالميا وحصوله على الميدالية الذهبية فى بطولة أفريقيا وإيمانا وتشجيعا لشباب مصرنا الحبيبة.

ورافق الدكتور سامى فريق من كبار الأطباء والإستشاريين بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، ضم الدكتور محمد نشأت المشرف العام على المجمع الطبي والدكتور حسين كساب مدير المجمع الطبى.

وقال الدكتور سامى أن حالة البطل مطمئنة ويحتاج الى علاج طبيعى بعيادات المجمع ومتابعة طبية، لافتا إلى أنه تم عمل كافة الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن تكريم البطل يأتي في أطار الدور المجتمعى لهيئة الرعاية الصحية وترسيخ قيم الإنتماء للوطن بكل معانيه، مشددا على أن تكريم البطل ورعايته الصحية واجب وطنى يشارك فيه الجميع.

من جانبه عبر البطل أحمد خالد محمد عن شكره وتقديره لهيئة الرعاية الصحية والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة والدكتوى محمد سامى حامد مدير عام فرع الهيئة بالاسماعيلية وصرح أنه لم يتوقع كل هذه الحفاوة بالاستقبال والتكريم، مؤكدا أن تكريمه هو تكريم له ولكل زملاؤه الأبطال في كل الألعاب الفردية ، مناشدا الدولة بمزيد من الدعم للألعاب الفردية للحصول على البطولات القارية والاوليمبية.

وأعرب عن سعادته بالعلاج داخل الصرح الطبى العظيم مجمع الإسماعيلية الطبي وسيبدأ برنامج تأهيل وعلاج طبيعى لكتفه داخل المجمع إستعدادا لدورة الألعاب العربية في يونيو القادم ، وأنه لديه الإصرار على تكرار الإنجاز الافريقى وحصد ميدالية البطولة ورفع اسم مصر عالميا

كما شارك في الاستقبال الحافل للبطل عدد من القيادات الطبية بالمجمع الطبي، يأتى ذلك برعاية الدكتور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل .