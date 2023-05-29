الرئاسي اليمني يؤكد ﻿أهمية تعزيز وحدة الصف لاستعادة مؤسسات الدولة

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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي أهمية تعزيز وحدة الصف حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الحوثي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن العليمي قوله -في اجتماع مشترك للسلطة التشريعية اليمنية برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغر- إن مجلس الرئاسي اليمني على عهده بالعمل على قاعدة الشراكة، والتوافق الوطني، مؤكدا وحدة المجلس وتماسكه بشأن القضية المركزية للشعب اليمني.

وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وجهود الوساطة التي تقودها السعودية، وموقف الرئاسة والحكومة المتمسك بالمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، إضافة لمسار الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التحديات على الصعيد الاقتصادي، والإنساني، في ظل توقف الصادرات النفطية عقب الهجمات الإرهابية الحوثية، والإجراءات الحكومية لمواجهة تلك الهجمات الإجرامية.