اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 10:30 م
أكرم القصاص
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الدنمارك تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ2.4 مليار يورو

الإثنين، 29 مايو 2023 09:00 م
الدنمارك تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بـ2.4 مليار يورو رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن
وكالات

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أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن، الاثنين، مساعدات إضافية لأوكرانيا قدرها نحو 2.4 مليار يورو، عبر صندوق يهدف خصوصاً إلى الحصول على معدات عسكرية.


وقالت فريدريكسن في مقابلة مع تليفزيون وراديو "أر دي" العام: "الحرب في أوكرانيا في مرحلة دقيقة للغاية مع وجود وضع خطير في ساحة المعركة وبالتالي أوكرانيا بحاجة لكل دعم ممكن".

وأضافت: "يحتاج الأوكرانيون الآن إلى أسلحتنا ودعمنا، لذا فالأمر ملح".

وكانت حكومة الدنمارك أعلنت في مارس الماضي أنها ستنشئ صندوقاً بقيمة 7 مليارات كرونا (قرابة 950 مليون يورو) لمساعدة أوكرانيا هذا العام، وذلك بعد اتفاق في هذا الشأن بين جميع أحزاب البرلمان تقريباً في عام 2023.

وأعلنت فريدريكسن أنه سيتم إضافة 7.5 مليارات كرونا إضافية للصندوق.

وسيتم تخصيص 10.4 مليارات كرونا لعام 2024 لأنه "لا مؤشر يدل على أن العام المقبل سيكون عام سلام".

 

 


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