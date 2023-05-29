الداخلية الروسية تضع السيناتور الأمريكى ليندسى جراهام فى قائمة المطلوبين

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، صباح اليوم الاثنين، وضع السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، على قائمة المطلوبين إلى العدالة.

وحسب موقع سبوتنيك، أصدرت الداخلية الروسية بيانا قالت فيه إن السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، بات مطلوبا للسلطات الروسية، وذلك بموجب القانون الجنائي الروسي، حيث تم ضمه إلى قائمة المطلوبين للدولة الروسية.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت لجنة التحقيق الروسية برئاسة، ألكسندر باستريكين، فتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي المعادية للروس.

وأدلى جراهام بتصريحات معادية للروس خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي قال خلاله إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالًا بهذا النجاح مطلقًا لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.