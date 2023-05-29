وأوضح الجيش -في بيان اليوم الاثنين، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية- أنه خلال عملية عسكرية نفذتها وحدات من الفرقة الـ26 للجيش في منطقة بركات شيخ عامر، الواقعة بين منطقتي جلعد ومسجوا بمحافظة غلغدود، اعتقلت القوات القياديين مختار محمد محمود والمعروف بـ” أو محمود” مسؤول المخابرات في المليشيات في محافظة غلغدود، والمسؤول المالي عسير محمد محمود “أيه الله، كما تم قتل 8 من حراس القياديين خلال تنفيذ العملية العسكرية.