التنمية الصناعية: مهلة مجانية للمشروعات الصناعية وخصم 75% على الغرامات.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الأخبار الاقتصادية فى نشرة اليوم السابع، اليوم منها قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية، ومد فترة تقدم المستثمرين 3 شهور جديدة للحصول علي التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار بدءًا من تاريخ الإعلان الجديد عن المد وفقًا للقواعد المنظمة.

ويشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح 6 أشهر مهلة مجانية لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ، مع إعفائها من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع امكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75%؜ من الغرامات عند الدفع الفوري بشرط الإلتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.

كما استعرضت النشرة زيارة هونج كونج المحطة الأخيرة لجولة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوفد المرافق له لجمهورية الصين الشعبية، اجتماعات مكثفة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات متنوعة ما بين الطاقة النظيفة، والحلول الرقمية، وصناعة السيارات، وغيرها، وشهدت كذلك اجتماعات مع كيانات رسمية في هونج كونج كانت تلك الاجتماعات وبمشاركة وفد المنطقة الاقتصادية برئاسة وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية ومشاركة الربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة وأماني عيسوي مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الدولية وحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج .

واجتمع الوفد بمسئولي هيئة استثمار هونج كونج وأعضاء مجلس الأعمال البيئي وبعض رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة، تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية أمام مجتمع الأعمال في مجال الصناعات الصديقة للبيئة مشيراً إلى الشراكات العالمية الكبرى التي وقعتها المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن وبلغت نحو 23 مذكرة تفاهم منها 9 اتفاقات إطارية لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم زيارة الوفد الحكومى لشمال سيناء حيث اختتمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارتها لمحافظة شمال سيناء، والتي استمرت على مدار يومين، لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة، وذلك بحضور واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ،

وتوجه اللواء هشام آمنة بصحبة الدكتورة هالة السعيد، واللواء محمد شوشة، إلى مركز ومدينة الشيخ زويد، حيث تم تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الخروبة، وتم الاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية خاصة للمرأة والطفل.

افتتحت الوزيران المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الشيخ زويد، خلال فعاليات اليوم الثاني لزيارة وزيرة التخطيط لمحافظة شمال سيناء لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

من جانبه أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً عدة مشروعات استراتيجية هامة فى مجالى التكرير والبتروكيماويات تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية من المنتجات البترولية والتوسع فى صناعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ثروات مصر الطبيعية وذلك بالتوازى مع العمل على خفض انبعاثات الكربون فى أنشطة القطاع المختلفة.

وجاء ذلك خلال استقباله وفداً من شركة وورلى بارسونز العالمية للاستشارات الهندسية وتم خلال اللقاء بحث معدلات تقدم الأعمال بالمشروعات التى تقدم الشركة العالمية الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوى وسلامة العمليات لها خلال فترة التنفيذ ومن ضمنها مشروع مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) ومشروع تطوير مجمع التفحيم وانتاج السولار بمصفاة تكرير السويس بالإضافة إلى عدة مشروعات فى مجال البتروكيماويات بالشراكة مع الشركة القابضة للبتروكيماويات والشركات التابعة لها.