اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 10:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم تنشر فيديو توضيحيا لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة

الإثنين، 29 مايو 2023 06:41 م
التعليم تنشر فيديو توضيحيا لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد قليل الفيديو التوضيحي لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة في ورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

 

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.


التربية والتعليم

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة

موعد إعلان النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة 2023

تصحيح الأسئلة المقالية لامتحانات الثانوية العامة

تصحيح الأسئلة المقالية

أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023

محظورات امتحانات الثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة

شاهد آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 24 مايو 2023 10:00 م

أبرز ما قالته وزارة التربية والتعليم حول امتحانات الشهادة الإعدادية.. فيديو

الأربعاء، 24 مايو 2023 05:00 م

المدارس تسلم أرقام جلوس الثانوية العامة.. وزارة التربية والتعليم تدرب رؤساء اللجان والمراقبين على كيفية التعامل مع البابل شيت والأسئلة المقالية.. وتحدد ضوابط تعامل الطلاب مع البابل شيت

الأربعاء، 24 مايو 2023 08:00 ص

توقيع اتفاقية تعاون بين هندسة القناة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

السبت، 20 مايو 2023 04:13 م

محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم يتابعان امتحانات الإعدادية

الأحد، 14 مايو 2023 01:18 م

وزير التربية والتعليم يلتقى وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 10 مايو 2023 09:41 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة