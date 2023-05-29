التعليم: تأمين امتحانات الثانوية العامة بأحدث الوسائل.. ونسعى لمنع الغش

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ الاختبارات 12 يونيو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تأمين امتحانات الثانوية العامة بشكل كبير، سواء داخل اللجان من حيث التصدي للغش وتوفير بيئة امتحانية هادئة للطلاب، وأيضا خارج اللجان من خلال منع تجمع أولياء الأمور، حيث تم التنسيق مع عدة جهات لتأمين لجان السير ودخول الطلاب، مشددة على أنه تم التنسيق أيضا مع رؤساء الأحياء لرفع أي اشغالات أمام أو في محيط المدارس المخصصة كمقار للجان السير.

وأكدت الوزارة، أنه تم التنبيه على رؤساء اللجان لضبط الامتحانات وتوفير الهدوء والراحة للطلاب، مشددة على أن الملاحظ ورئيس اللجنة والطالب كلا له دور، متابعة: يجب أن يبتعد الطلاب على أي أفعال من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات خاصة ما يرتبط منها بالغش، كما أن المعلم داخل اللجنة يحظر عليه قراءة أسئلة للطالب أو التدخين وأيضا الحديث مع الطلاب إلا في الحالات التي يرغب فيها الطالب عن الاستفسار على أمور بسيطة مثل كتابة بياناته على كراسة الإجابة أو حدثت معه مشكلة تتعلق بكراسة الإجابة أو الأسئلة.

وشددت الوزارة، على أن هناك جهود مبذولة من قبل القائمين على الامتحانات من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، ومن ثم سيتم وضع باركود على ورقة البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية مع بيانات الطالب، وأسفل الورقة لضمان حق الطالب، كما سيتم تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الالكتروني للامتحان تفاديًا لحدوث أي أخطاء.

ونبهت الوزارة على مديرى المديريات التعليمية بإعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة، والالتزام بعدد من الإجراءات والضوابط لمنع الغش في اللجان، بالإضافة إلى عدم السماح بالتواجد فى محيط اللجان قبل وأثناء عقد الامتحانات، وتعليق كشوف المناداة داخل اللجان من الداخل .

فيما أكدت وجهت مصادر مسئولة بالوزارة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات، قائلة: يجب عدم الانسياق وراء صفحات الغش التي تروج وتزعم قدرتها على تسريب الأسئلة قبل اطلاق الامتحانات، مشددة على أن الامتحانات مؤمنة بالكامل ولا يمكن اختراقها أو تسريبها بشكل مطلق، مشددة على أن هذه الجروبات تسعى إلى استغلال الطلاب ماديا بجمع مبالغ مالية منهم بحجة قدرتها على توفير الامتحانات للطلاب.

وشددت المصادر، على أن أي مخالفات سيتم رصدها سوف يتم تطبيق القانون عليها، وعقوبة الحرمان من الامتحانات لمدة عامين سوف تنتظر كل من يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على موقع التواصل الاجتماعى أو جروبات الغش، بل سيتم حرمان أي طالب بحوزته تليفون محمول من الامتحانات حتى ولو لم يستخدمه، كما حذرت المصادر أي طالب يهدد الملاحظين والمراقبين كوسيلة ضغط للغش، مؤكدة أن هناك كاميرات مراقبة لرصد كل التجاوزات واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها تضمن ضبط اللجان وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.