اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى

الإثنين، 29 مايو 2023 09:00 م
البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقى
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنى العراقى والوفد المرافق له.
 
وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة ولكن  النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.
 
ومن جهته أشار السيد عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطنا بهم، معلقا أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر. 
 
 
استقبال البابا تواضروس لرئيس تيار الحكمة
استقبال البابا تواضروس لرئيس تيار الحكمة

البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة
البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة

تيار الحكمة العراقى
تيار الحكمة العراقى

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تيار الحكمه العراق

العراق



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