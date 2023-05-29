اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 مايو 2023 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته ببولاق الدكرور.. والتحريات تكشف ملابسات وفاته

الإثنين، 29 مايو 2023 01:40 م
الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته ببولاق الدكرور.. والتحريات تكشف ملابسات وفاته قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد أسرة شاب عثر على جثته في بولاق الدكرور وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات إلى أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته. 
 
ناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمنطقة بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة   وأن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة،  مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 

المواد المخدرة

تعاطى المخدرات

مصرع شاب

بولاق الدكرور

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة