الاستماع لأقوال أسرة شاب عثر على جثته ببولاق الدكرور.. والتحريات تكشف ملابسات وفاته

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد أسرة شاب عثر على جثته في بولاق الدكرور وأكدوا عدم اشتباههم في وفاته جنائيا، وأشارت التحريات إلى أنه تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة أدت إلى وفاته.

ناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص بمنطقة بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن الشاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.