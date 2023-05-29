الإحصاء: الحمولة الصافية للسفن بقناة السويس ترتفع إلى 129 مليون طن

كتب: مدحت عادل

ارتفعت الحمولة الصافية للسفن في قناة السويس في شهر مارس الماضي، بشكل ملحوظ وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت الحمولة الإجمالية نحو 129 مليون طن في شهر مارس الماضي، مقابل 107 ملايين طن في شهر مارس المماثل له من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت نحو 22 مليون طن، وبنسبة زيادة بلغت 20.7%.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصدت تحقيق عائدات قناة السويس مستوى 25.7 مليار جنيه في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 22.7 مليار جنيه في شهر فبراير السابق له.

وتحقق عائدات قناة السويس مستويات قياسية منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى الآن، على الرغم من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، حيث يشير تطور عائدات القناة الواردة في بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء إلى أن مؤشر العائدات ارتفع من 8.6 مليار جنيه في فبراير 2022 إلى 10 مليارات جنيه في مارس التالي له، وواصل المؤشر الارتفاع التدريجي ليصل إلى 11.6 مليار جنيه في أبريل الماضي، ثم إلى 12 مليار جنيه في مايو الماضي، و12.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، والارتفاع إلى 13.3 مليار جنيه في يوليو الماضي.