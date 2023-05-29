الأرصاد: نشاط محدود للرياح ورمال وأتربة جنوب الصعيد واعتدال حالة البحرين

كتب ــ محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل نشاط الرياح المتوقعة على كل أنحاء الجمهورية، وذلك بعد الرمال المثارة والأتربة التى غطت سماء أغلب الأنحاء الأيام الماضية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، يكون البحر المتوسط من حفيف: معتدل وارتفاع الموج (1 : 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف: معتدل و ارتفاع الموج (1 :1.5متر)

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وسمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة.