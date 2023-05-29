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الأرصاد تكشف أماكن وفرص الأمطار المتوقعة اليوم على بعض المناطق

الإثنين، 29 مايو 2023 12:39 م
الأرصاد تكشف أماكن وفرص الأمطار المتوقعة اليوم على بعض المناطق درجات الحرارة ترتفع خلال الأيام المقبلة
كتب ــ محمود راغب

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كشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص الأمطار المتوقعة اليوم على البلاد، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال  البحر الأحمر على فترات متقطعه. 
 
ويشهد اليوم الإثنين، انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وسمال الصعيد، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية، معتدل على باقى الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  27 درجة  .
 

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