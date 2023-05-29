استمرار حبس عامل 15 يوماً لاتهامه بقتل فران في المنيرة الغربية بسبب خلافات مالية

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل فران في المنيرة الغربية بسبب خلافات مالية بينهم.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقتل المجنى عليه، بمنطقة المنيرة الغربية، وذكر أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عقب القبض عليه، أن مشادة كلامية مع المجني عليه دفعته للاعتداء عليه بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة المنيرة الغربية، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن عامل أنهى حياة فران طعنا بسلاح أبيض، نتيجة خلافات بينهما.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة.