إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء غرب الأقصر لليوم الرابع على التوالى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد أرض مطار البالون الطائر غرب الأقصر، اليوم الاثنين، لليوم الرابع على التوالى، الغاء خروج رحلات البالون فى سماء المحافظة، وذلك بسبب تقلبات الطقس عقب رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق للرحلات لحماية السائحين.

ومن جانبه يقول أحمد عبود مسؤول إتحاد شركات البالون الطائر غرب الأقصر، أنه نتيجة سرعة الرياح فى الصباح الباكر لليوم الرابع على التوالى، تم الغاء خروج الرحلات بالكامل حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق في سماء المحافظة، حيث إن اتجاه الرياح بشدة في اتجاه الشرق يمنع تحليق الرحلات.

وتحتل محافظة الأقصر مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

وتعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحًا أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.