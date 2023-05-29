إعلان نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة الأسبوع الجارى

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وإعلان نتائج طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة في كشوف واضحة داخل المدارس وتقسيمها على أيام، مشيرا إلى أنه تم إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، وإعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد، وإعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الإثنين.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الجاري، للتسهيل على الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.