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إعلان نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة الأسبوع الجارى

الإثنين، 29 مايو 2023 03:54 م
إعلان نتائج طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بالجيزة الأسبوع الجارى طلاب الصف الأول الثانوي
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك بالتزامن مع انتهاء الامتحانات وإعلان نتائج طلاب صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المديرية حرصت على توحيد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل المختلفة في كشوف واضحة داخل المدارس وتقسيمها على أيام، مشيرا إلى أنه تم إعلان نتيجة الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي يوم السبت الماضي، وإعلان نتيجة الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي يوم أمس الأحد، وإعلان نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي اليوم الإثنين.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس بشكل موحد على مستوى المحافظة خلال الأسبوع الجاري، للتسهيل على الطلاب، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أعلنت فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

 


نتائج صفوف النقل

نتيجة رابعة ابتدائي

نتيجة رابعة ابتدائي في الجيزة

نتيجة صفوف النقل

تعليم الجيزة

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتائج الامتحانات

نتيجة الصف السادس الابتدائي في الجيزة

نتيجة الصف الاول الاعدادي

نتيجة الصف الثاني الاعدادي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الثاني

نتيجة خامسة ابتدائي

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

نتيجه خامسه ابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثاني الإعدادي في محافظة الجيزة

نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

نتيجه الصف السادس الابتدائى فى الجيزه

نتيجة أولى ثانوي

نتيجة الصف الثاني الثانوي

نتيجه الصف الأول الثانوى

نتيجه الصف الثانى الثانوى

نتيجة أولى ثانوي 2023

نتيجة ثانية ثانوي 2023

نتيجة الصف الأول الثانوي بالجيزة

موعد اعلان نتيجة الصف الأول الثانوي

موعد اعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي بالجيزة

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