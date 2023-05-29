إطلاق مبادرة لمراجعة مواد الثانوية العامة بقرى حياة كريمة في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة عن تنظيم مبادرة لمراجعة مواد الثانوية العامة" اون لاين" بقرى حياة كريمة، مضيفا أنه جار إتمام الاستعدادات الخاصة بهذه المبادرة التى يتم تنفيذها بداية من يوم 30 مايو بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة داخل 5 مراكز شباب من خلال شاشات عرض لشرح مراجعات مواد الثانوية العامة مجانا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة أن هذه المبادرة التعليمية تستهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الثانوية العامة ورفع الأعباء عن كاهل الأهالى من أولياء الأمور بقرى حياة كريمة بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

ولفت خضر، إلى أن وزارة الشباب قد أطلقت خلال الفترة الماضية قوافل تعليمية لمراجعة مواد الثانوية العامة بالبحيرة مجانا بالتعاون مع وزارة التعليم تحت شعار "الجمهورية الجديدة العلم والعمل".

وأشار وكيل وزارة الشباب أن القوافل التعليمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة حياة كريمة تضم نخبة من الخبراء والمعلمين من ذوى الكفاءة المهنية المختلفة ويتم من خلالها مراجعة كافة المواد الدراسية للثانوية العامة وذلك بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمى للطلاب وتحقيق نتائج متميزة خلال الامتحانات.