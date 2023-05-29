اليوم السابع
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الإثنين، 29 مايو 2023 03:35 م
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إصابة 4 أشخاص إثر حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو

الإثنين، 29 مايو 2023 03:14 م
إصابة 4 أشخاص إثر حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو حريق مبنى جهاز 15 مايو
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص بسبب حريق اندلع داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع منذ قليل، في مبني جهاز 15 مايو، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
كان اندلع حريق داخل فى مبنى جهاز مدينة 15 مايو وعلى الفور انتقل سيارات الاطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز 15 مايو وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء الى المكان، وتبين بالفحص الاولى نشوب الحريق داخل مبنى جهاز 15 مايو المكون من 7 طوابق والتهمت النيران الطابق الأرضى.
 
 
 
 

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