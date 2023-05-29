وذكرت القيادة ـ في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ أن روسيا تواصل توسيع وجود حاملات الصواريخ في البحر الأسود، واعتبارًا من الساعة 08:30 صباحًا، كانت هناك سفينتا صواريخ صغيرتان في مهمة قتالية بعدد إجمالي للضربة يصل إلى 16 صاروخًا من طراز كاليبر.

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة خيرسون الأوكرانية، أولكسندر بروكودين، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية هاجمت 67 مرة المنطقة خلال الساعات الماضية؛ ما أدى إلى إصابة مدني.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بروكودين قوله: "خلال اليوم الماضي، أطلقت القوات الروسية 300 قذيفة بقذائف الهاون والمدفعية والدبابات والطائرات، استهدف الروس مناطق سكنية في منطقة خيرسون، ما تسبب في تدمير مباني ومستشفيات ومصنع في منطقة بريسلاف، فضلا عن إصابة مدني".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.