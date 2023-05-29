أمين عام حلف "الناتو" يحث كوسوفو على تخفيف التوتر مع صربيا

وكالات

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الأحد، كوسوفو لتهدئة التوتر مع صربيا بعد يومين من اندلاع اشتباكات شابها العنف بين الشرطة، ومحتجين معارضين لتولي مسؤولين من أصل ألباني رئاسة بلديات في مناطق يسكنها منحدرون من أصل صربي.

وقال ستولتنبرج إنه تحدث مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوري، بخصوص كوسوفو. وأضاف أنه يتعين انخراط بريشتينا وبلجراد في الحوار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي.

وكتب ستولتنبرج في تغريدة: "على بريشتينا إنهاء التصعيد وعدم اتخاذ خطوات أحادية من شأنها زعزعة الاستقرار".

ولم يقبل الصرب، الذين يشكلون أغلبية سكان شمال كوسوفو، إعلان الإقليم الاستقلال عن صربيا عام 2008، وما زالوا يعتبرون بلجراد عاصمتهم بعد أكثر من عقدين على انتهاء الحرب في 1999. كما يشكل المنحدرون من أصل ألباني 90% من إجمالي سكان كوسوفو.