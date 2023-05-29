أمن الجيزة ينهى رحلة مسجل خطر قبل ترويجه الأقراص المخدرة بين المتعاطين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تورط تاجر مواد مخدرة في ترويج بضاعته بين عملائه من المتعاطين، وتوصيلها لهم بواسطة دراجة بخارية، بعد التواصل معهم هاتفيا.

وتوصلت التحريات إلى تحويل المتهم مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، حيث يخزنها بشقته تمهيدا للقاء عملائه، واعترف المتهم عقب القبض عليه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، بالاتجار بها، وأرشد عن مصدر الحصول عليها من عاطل أفصح عن هويته لرجال المباحث.

تم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لاتجار مسجل خطر بالمواد المخدرة وترويجها بين عملائه، بعدة مناطق في الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد تحركات المتهم في المناطق التي يتردد عليها، وبإعداد كمين له، نجح رجال المباحث في القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وكشف عن هوية عاطل تحصل منه على الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.