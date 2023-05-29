أسوان عاصمة السياحة غنية بالتاريخ والحضارة وأحد أكثر وجهات السفر بالمنطقة

أسوان – صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، ومدنها السياحية المختلفة، وعلى رأسها مدينة أسوان، المرشحة أن تكون عاصمة السياحة العربية، حالة من الإقبال السياحى الملحوظ وغير المسبوق، وتسعى أسوان، لتحقيق المعايير والشروط المرجعية، التى أعدتها المنظمة العربية للسياحة.

فاختيار أسوان، عاصمة السياحة العربية 2024، سيساهم فى تنشيط الحركة السياحية بالمدينة، ويساهم أيضا فى جذب المشاريع الاستثمارية فى مختلف المجالات واستثمار الموارد.

فمدينة أسوان تمتلك مقومات فريدة، وهى غنية بالتاريخ والحضارة والآثار، وتشتهر بالمعالم التاريخية، بالإضافة إلى المعالم الطبيعية الخلابة، حيث ارتفعت فى الأونة الأخيرة فرص أسوان كأفضل الوجهات السياحية مقارنة بغيرها من المدن.

وتمتلك مدينة أسوان، قوة فندقية كبيرة تمكنها من استقبال أفواج السياح، وتشهد المعالم السياحية بأسوان، إقبالا كبير من المجموعات السياحية من مختلف الجنسيات

وسط دعم كبير من رجال الآثار لكافة السائحين، خلال تواجدهم بالمعابد لتوفير كافة المتطلبات لهم من تجميل ونظافة يومية لكافة المعابد، بجانب حسن الاستقبال وتوفير الدعم للجميع خلال زيارات المعابد والجميع فى خدمة السائحين، ومعدل توافد السياح اليومى معدل جيد للغاية.

وتزخر منطقة كورنيش النيل بأسوان، بالمناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين، حيث تم تحقيق الاستغلال الأمثل لكورنيش نهر النيل واحتوائه على عناصر جمالية وترفيهية مميزة، وأصبح متنفسا حضاريا. حيث تحول كورنيش نهر النيل بمدينة أسوان لمنطقة جذب سياحى يبرز ما تتميز به أسوان من تاريخ وحضارة وتراث،

وتمت العديد من أعمال التطوير بكورنيش النيل ولا تزال أعمال التطوير أيضا، ضمن استراتيجية أشمل ضمن رؤية مصر 2030 التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تتمحور أهداف المشروع حول توفير متنفس حضارى للمواطنين وتعظيم القيمة المضافة من مورد للمحافظة مميز وله ميزة تنافسية واضحة.

وأحدث التطور الذى شهدته المناطق السياحية والأثرية فى محافظة أسوان الفترة الماضية نقلة نوعية كبيرة ساهم فى الحفاظ على تلك المناطق.

ورصدت "اليوم السابع" الإقبال المتميز والزحام بمدينة أسوان، من المصريين والأجانب على حد سواء.وتستعيد محافظة أسوان، قوتها لجذب العدد الاكبر من الرحلات السياحية كل اسبوع عن الاخر حيث أن هناك معدلات مرتفعة من حيث الرحلات، حيث يصل الآلاف من السياح أسبوعيا لزيارة محافظة أسوان.

من ناحية أخرى، كان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أن هناك جهودا متواصلة تبذلها أجهزة المحافظة لإعداد ملف متكامل لفوز أسوان بلقب "عاصمة السياحة العربية لعام 2024"، وأنه من أبرز بنود إعداد الملف هو التنوع البيولوجى، ولهذا فإنه بالتوازى مع تطبيق منظومة التحول الرقمى لمواكبة التقدم التكنولوجى يتم الإعتماد على النظم البيئية الصحية والنابضة بال حياة للحصول على المياه والغذاء والأدوية والملابس والوقود والمآوى والطاقة، وهذا يفرض علينا احترام ثروتنا البيولوجية وحمايتها وإصلاحها.

وأشار المحافظ، إلى أن الملف سيتضمن أيضاً العديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات السنوية التى تنظمها المحافظة، وغيرها من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى، خاصة سباقات ومهرجانات الفروسية والمرماح والهجن، وأيضاً الصيد والسفارى، ومراقبة الطيور، بالإضافة إلى مهرجان سينما أفلام المرأة، والثقافة والفنون الشعبية، فضلاً عن المهرجانات الرياضية والشبابية والبيئية والترفيهية.