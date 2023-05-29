أسعار النفط تسجل 77.56 دولار لبرنت 73.34 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الإثنين 77.56 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 73.34دولار، حيث واصلت أسعار النفط ارتفاعها فى بداية التعاملات الأسبوعية.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية للأسبوع الثانى على التوالى، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 1.7%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.6%.

وعقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة البترول "أوابك"، اجتماعه العاشر بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة على مستوى مندوبي وزراء النفط والطاقة في الدول الاعضاء الأحد في دولة الكويت، برئاسة المهندس نصير عزيز جبار، ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

ناقش أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة مجموعة من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس ذات الصلة بأعمال ونشاط المنظمة ومن ضمنها:

- المصادقة على الحسابات الختامية للمنظمة لعام 2022.

- تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

- عمليات التحضير والاعداد ل مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المزمع عقده في دولة قطر يومي 11 و12 ديسمبر 2023 بناء على دعوة من المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة.

- جائزة منظمة أوابك للبحث العلمي التي تمنح كل سنتين ومجالها لعام 2022 هو"تقنيات نزع الكربون في الصناعة البترولية، والاقتصاد الدائري".

- تقرير الأمين العام حول نشاطات الأمانة العامة والمتمثلة في إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية، وتقارير متابعة للأوضاع البترولية العالمية ولشؤون البيئة وتغير المناخ، وسير العمل في بنك المعلومات، والفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة والتي شاركت فيها والتي ستنظمها خلال عام 2023.

وصدر عن هذا الاجتماع عدد من القرارات الوزارية ذات العلاقة ببعض المواضيع المطروحة على جدول أعماله لتتولى الأمانة العامة للمنظمة بوضع تلك القرارات موضع التنفيذ الفعلي.