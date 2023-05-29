أسعار الذهب تنخفض 20 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 2340 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بحوالي 20 جنيها وبدأ الهبوط اليوم لمستوى 2340 جنيها للجرام عيار 21 ويأتي هذا في ظل الضغط السلبي الواقع على أسعار الأونصة عالمياً، بالإضافة إلى ترقب الأسواق للأوضاع في السوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2340 جنيها للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 18720 جنيها.

شهد الذهب تراجع طفيف منذ نهاية الأسبوع الماضي ليفقد على مدار يومين 45 جنيها للجرام مع استمرار التحركات الحذرة في أسواق الذهب المحلية لتعكس الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي وتداوله تحت المستوى 1950 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2340 جنيها.



عيار 18 يسجل 2006 جنيهات.



عيار 24 يسجل 2674 جنيها.



الجنيه الذهب 18720 جنيها.

قد يستمر الحذر في أسواق الذهب هذا الأسبوع مع ترقب صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة الماضية، وهو التقرير الذي سيكون له تأثير كبير على تحركات الأسواق العالمية وعلى رأسها الدولار والذهب ومن ثم التأثير على الذهب في مصر.

في حالة بقاء الأوضاع في الاقتصاد المصري ثابتة فقد تشهد أسعار الذهب بعض التراجع لتقترب من القاع السعري الذي تم تسجيله عند 2200 جنيه للجرام، وذلك في ظل تزايد أعداد عودة العاملين في الخارج إلى مصر لقضاء فترات الصيف وبالتالي زيادة الواردات من الذهب.