أخبار مصر.. الحكومة تنفى السماح لحاملى تأشيرة زيارة السعودية بأداء مناسك الحج

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للسعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى السماح لحاملى تأشيرة زيارة السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات بشأن السماح لحاملي تأشيرة الزيارة للمملكة العربية السعودية بكل أنواعها بأداء مناسك الحج.
رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليا
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: توقعات بارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية
صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على سلامة واستقرار العراق
أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمى والشعبى، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، فى إطار الاهتمام المصرى الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه، مثمنا الدور البناء الذى يقوم به رئيس تيار الحكمة العراقى للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق.
الأرصاد: الأجواء حارة نهارا لطيفة ليلا بأغلب الأنحاء وجنوب البلاد 38 درجة
فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل بالجيزة لمدة 15 يوما
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات على نتائج صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.
وزير التعليم العالى يوجه بزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية 20%
استشهاد ضابط فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى جنين
أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، الإثنين، استشهاد الأسير المحرر أشرف محمد أمين إبراهيم (38عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها، فجر اليوم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، مشيرة إلى أن الشهيد يعمل ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
نتيجة تلاميذ الصف السادس الابتدائى بالجيزة متاحة بالمدارسبدأت مدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب الصف السادس الابتدائي وإتاحتها في كشوف بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
التعليم: ضرورة استلام طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من المدارس
آخر ظاهرة فلكية بمايو.. عطارد فى أقصى استطالة له اليوم والزهرة مع نجم بولوكس
تامر حسنى وأحمد سعد يحييان حفل زفاف ولى عهد الأردن فى ستاد عمان اليوم
يحيي فنانون مصريون وأردنيون وعرب حفلا غنائيا بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف اليوم الاثنين، وأكدت وسائل إعلام أردنية أن الحفل الغنائي سيقام في ستاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، بمشاركة الفنان تامر حسني، أحمد سعد، فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، ومن الفنانين العرب، راغب علامة.
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