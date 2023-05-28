يوليو المقبل إطلاق الحملة الوطنية لا للبلاستيك تحت رعاية وزيرة البيئة.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

تستعد وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة لإطلاق حملة وطنية تحت شعار " لا للبلاستيك "، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمحدد لها الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2023.

"لا للبلاستيك" حملة موسعة سيتم إطلاقها على منصات التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر استخدام البلاستيك، والترويج لبدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما أنه سيرافقها تنفيذ عدد من حملات النظافة بالمحافظات، وحملات لتنظيف الشواطئ، تشمل أنشطة توعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المكتب العربى للبيئة والتنمية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الحملة تستهدف التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.