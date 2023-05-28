يخدم أكثر المناطق ازدحاما بالجيزة.. معلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد

كتبت – مرام محمد

يعد محور عمرو بن العاص الجديد، الذي يحقق الربط مع بين القوس الشمالي والجنوبي للطريق الدائري، واحدا من أهم المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ على أرض الجيزة، حيث يقام وسط أكثر المناطق ازدحاما في وسط المحافظة، وهى المنطقة الواقعة بين الطريق الدائري الشمالي "محور صفط اللبن" والدائري الجنوبي "دائري المنيب – المعادي".

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز المعلومات عن محور عمرو بن العاص الجديد.

1- يمتد المحور بطول 4.3 كم وعرض 12 حارة مرورية.

2- يشمل كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه).

3- يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.

4- يتقاطع المحور مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

5- يقلل زمن الوصول من منطقة المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل والهرم لـ10 دقائق فقط.

6- يختصر المسافة بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي.

7- يقلل الكثافة المرورية بشارعي فيصل والهرم للمتجه للمناطق المجاورة.