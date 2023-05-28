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وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بطنطا

الأحد، 28 مايو 2023 12:07 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية بطنطا جانب من الجولة
الغربية عادل ضرة

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تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدداً من لجان الدبلومات الفنية والتى تؤدى ثانى أيام الامتحانات التحريرية على مستوى الجمهورية، بإدارة غرب ططا التعليمية، حيث تفقد لجان مدرسة طنطا الفنية المتقدمة التجارية المشتركة، واطمأن إلى سير الامتحان بصورة جيدة بجميع اللجان. 
 
وأكد وكيل الوزارة أن جميع اللجان التزمت بالضوابط والتعليمات الامتحانية خلال اليوم الأول، مؤكداً على أنه لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أية شكاوى من الامتحان فى اليوم الثانى من الامتحان.
 
وأضاف "حسن" أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة بقيادة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، تتابع غرف العمليات الرئيسية بالمديرية عبر الفيديوكونفرانس، واطمأنت إلى حسن سير الامتحانات فى اليوم الثانى، وأضاف أيضاً أن غرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات بوقت كاف، وسارت الأمور فى شكلها الطبيعى. 
 
الجدير بالذكر، أنه نحو 33920 طالب وطالبة أدوا اليوم الامتحان التحريرى فى 117 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، مشيراً إلى متابعة معالى الوزير محافظ الغربية لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والرئيسية بالمديرية لضمان حسن سير الامتحان بجميع اللجان.
 

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