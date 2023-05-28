اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 05:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير الاتصالات يتفقد مشروعات الربط الإلكترونى للعاصمة الإدارية بالخارجة.. صور

الأحد، 28 مايو 2023 04:35 م
وزير الاتصالات يتفقد مشروعات الربط الإلكترونى للعاصمة الإدارية بالخارجة.. صور جانب من التفقد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات للتطوير المؤسسي، والوفد المرافق، بحضور السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
واستهل الوفد زيارتهم للمحافظة بتفقد مشروعات الربط الإلكتروني للعاصمة الإدارية الجديدة بالخارجة، بالتزامن مع إنتهاء أعمال الإنشاءات استعدادًا لانتقال العاملين بالمديريات للمقر الجديد، كما تفقدوا مبنى البريد الجديد موجها بافتتاح المكتب قبل نهاية يونيو وتجهيز قاعه الاحتفالات الرئيسية بشاشات عرض حديثة. 
 
وقام الوزير بغرس نخلة بحديقة 30 يونيو بالخارجة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل كأحد المحاصيل الاستراتيجية للمحافظة.
 
جانب من التفقد والزيارة (4)
جانب من التفقد والزيارة (4)

جانب من التفقد والزيارة (3)
جانب من التفقد والزيارة (3)

جانب من التفقد والزيارة (1)
جانب من التفقد والزيارة (1)

جانب من التفقد والزيارة (2)
جانب من التفقد والزيارة (2)

 


الوادي الجديد

وزير الاتصالات

المجمع الحكومي المميكن بالخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة