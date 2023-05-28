اليوم السابع
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وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها اليوم لشمال سيناء

الأحد، 28 مايو 2023 08:10 م
وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش خلال زيارتها اليوم لشمال سيناء وزيرة التخطيط تتفقد منطقة الورش الحرفية بالعريش
كتبت أسماء أمين

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تفقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ منطقة الورش الحرفية بمدينة العريش؛ وذلك ضمن فعاليات زيارتها إلى محافظة شمال سيناء، برفقة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، وافتتاح عدد من المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. كان في استقبال الوزراء؛ اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء.
 
وخلال الجولة التفقدية أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بمشروع الورش الحرفية بمختلف المحافظات، والذي يأتي متواكبا مع ما تسعى إليه الحكومة حالياً لمواجهة مشكلة البطالة بخلق فرص عمل حقيقية، وهو الأمر الذي يتطلب في الوقت ذاته تغيير مفهوم الشباب والانطلاق نحو العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
كما أوضحت السعيد أن الحرف تقدم مجموعة متنوعة من الفرص في مجالات الصناعات الصغيرة، مثل التعبئة والتغليف والحرف اليدوية التراثية القائمة على استغلال موارد البيئة السيناوية، مشيرة إلى أن الحرف والصناعات اليدوية تنعكس أهميتها في أنها تدل على جوانب الهوية المصرية.
 
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تركيز الدولة في الأعوام الثمانية الأخيرة على أن تكون سيناء في قلب خطة التنمية بالدولة، من خلال التركيز على محورين هما التوسع في مشروعات البنية التحتية بهدف تحسين جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري والارتقاء بخصائص السكان والتوسع في الاستثمار في البشر وبناء القدرات.
 

شمال سيناء

المراكز التكنولوجية

الورش الحرفية

وزارة التخطيط



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