نفوق 44 رأس ماشية وأغنام فى حريق حظيرة ماشية بقرية الشيخ والى بالوادي الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالوادى الجديد من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وأدى لنفوق 44 رأس إنتاج حيواني شملت 4 رأس ماشية و40 رأسا من الماعز والاغنام وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطره عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى حظيرة ماشية واغنام بقرية الشيخ والى بالداخلة مما أسفر عن نفوق 44 رأس ماشية واغنام إثر دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان أصيب مزارع ونجله في حريق شب في مجمع حظائر ماشية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، الجمعة الماضية، كما نفقت 6 أبقار وتعرضت 4 آخرين لحروق وتمكنت وحدات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر على مساحة 50 متر مربع كما وجهت مديرية الطب البيطري أطباء بيطريين لتقديم العلاج والإسعافات العلاجية البيطرية لرؤس الماشية المصابة جراء الحريق، وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة الحماية المدنية والإطفاء بنشوب حريق في حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيخ بمدينة الخارجة، وتبين نشوب حريق في 3 حظائر ماشية بمنطقة الشيخ صبيح شمال مدينة الخارجة بالقرب من منطقة مفارق حي " الزهور" وتسبب الحريق في إصابة صاحب المزرعة إثر سقوط لوح خشبي عليه ويدعى وليد سعيد عبد العال، 48 سنة، كما أصيب نجله سعد، 14 سنة بضيق في التنفس وجرى نقلهما لمستشفى الخارجة التخصصي للعلاج.

وأسفر الحريق عن نفوق 6 أبقار وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة في أنحاء جسم الماشية، في احتراق أجزاء من الحظائر وجرى إنقاذ 4 رؤوس خراف و2 رأس عجل بقري وحصان، و تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من إخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب لمخزن سولار مجاور للحظائر وتحرر محضر بالحريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.