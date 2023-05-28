مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 1.7% لخام برنت و1.6% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية للأسبوع الثانى على التوالى، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 1.7%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.6%.

وسجلت أسعارالنفط 76.95 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.67 دولار، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من1% فى ختام تعاملات الجمعة، كما سجلت الأسعار مكاسب أسبوعية .

وأعلن نائب رئيس وزراء العراق لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغنى عن الاتفاق على مساهمة شركة "آرامكو" السعودية باستثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي والوصول لطاقة 400 مليون قدم مكعبة.

وقال عبد الغني ذلك، الخميس، خلال مشاركته في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي إن "الهدف من استثمار وتطوير حقل عكاز الغازي هو الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 400 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم الواحد".

وأضاف أن "الاتفاق المبدئي مع المملكة العربية السعودية ينص على المساهمة في الاستثمار بمشروع نبراس الذي يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الواعدة في الصناعات البتروكيمياويات في العراق والمنطقة".

يشار إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، أكد قبل أيام استمرار التنسيق بين السعودية ودول "أوبك بلس"، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يعدّ حجر الزاوية في استقرار أسواق البترول.

وصرّح الوزير بأن التنسيق يعد حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن السعودية وقعت مع عدد من الدول العربية عددا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، كالتي وقعت مع مصر، وسلطنة عمان، والأردن، والعراق، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة.