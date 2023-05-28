مكارثى يؤكد التوصل إلى اتفاق مبدئى مع البيت الأبيض لرفع سقف الدين

وقال مكارثي- في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون.

وأضاف أنه من المتوقع وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون سقف الدين الأمريكي ونشره، اليوم، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة.

ونقلت القناة الأمريكية عن مصدر مطلع على مفاوضات سقف الدين قوله إنه تم التوصل لاتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا للسنة المالية الحالية والمقبلة 2024.