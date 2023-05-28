اليوم السابع
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مصرع 5 أشخاص بسقوط سيارة في بحيرة شلال مائى فى اليمن

الأحد، 28 مايو 2023 02:54 ص
مصرع 5 أشخاص بسقوط سيارة في بحيرة شلال مائى فى اليمن اليمن
أحمد علوى

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لقي 5 أشخاص بينهم امرأتان وطفلان، مصرعهم غرقا السبت إثر سقوط سيارتهم في بحيرة شلال مائي بمحافظة صنعاء اليمنية والخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها الجماعة أن "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه شلال بني مطر في محافظة صنعاء، إثر سقوط سيارتهم ظهر السبت في بحيرة الشلال".

وأوضح مصدر بعمليات محافظة صنعاء أن شخصا سادسا تمكّن من النجاة بقفزه من السيارة قبل وصولها إلى بحيرة الشلال.

بدوره، أشار مدير مكتب الصحة بمحافظة صنعاء، الطبيب خالد المنتصر، إلى أن "سيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ التي كانت متواجدة في موقع الحادث انتشلت جثث الغرقى وأوصلتها إلى هيئة مستشفى (26 سبتمبر)، مع المصاب الذي تم إجراء الإسعافات اللازمة له".

تجدر الإشارة إلى أن شلال بني مطر يقع في مديرية بني مطر في الجهة الغربية من العاصمة صنعاء، ويقصد منطقة الشلال مئات الأسر من سكان العاصمة بهدف التنزه.

هذا وتنتشر السدود والحواجز المائية في مناطق واسعة من اليمن، وعادة ما يسقط ضحايا في هذه السدود نتيجة المغامرة بالسباحة فيها، أو لأسباب تتعلق بعدم الالتزام بمعايير السلامة والأمان.

 

 


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