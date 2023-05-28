اليوم السابع
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مصرع طالبين إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى فى المنوفية

الأحد، 28 مايو 2023 04:58 م
مصرع طالبين إثر حادث تصادم دراجة نارية بسيارة ملاكى فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى طالبين مصرعهما بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي علي طريق نادر العراقية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، اخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع طالبين وإصابة آخر، في حدث تصادم علي طريق نادر- العراقية، وتم نقل المصاب والجثامين إلي مستشفى زاوية الناعورة المركزي، بالإنتقال والفحص تبين أن الطالبين بالصف الثالث الصناعى ولقيا مصرعهما عقب وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة المنوفية

أمن المنوفية

مركز الشهداء

حادث تصادم



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