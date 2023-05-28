اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 02:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص بطلق ناري بسبب تجدد خصومة ثأرية في قنا

الأحد، 28 مايو 2023 01:52 ص
مصرع شخص بطلق ناري بسبب تجدد خصومة ثأرية في قنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد شخص طفل بطلق ناري في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن السبب تجدد خصومة ثأرية.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتوصل إلى الجناة وضبطهم والسلاح المستخدم.

 

 


مقتل شخص

مصرع شخص بقنا

اولاد عمرو

اخبار قنا

محافظة قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة