مصرع شخص بطلق ناري بسبب تجدد خصومة ثأرية في قنا

قنا صابر سعيد

لقى شخص مصرعه، بعد إصابته بطلق ناري في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد شخص طفل بطلق ناري في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتبين أن السبب تجدد خصومة ثأرية.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل الجثة إلي مشرحة المستشفى فيما تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها للتوصل إلى الجناة وضبطهم والسلاح المستخدم.