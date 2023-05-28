مصرع شخصين وإصابة 3 فى تصادم سيارتين على طريق مدينة الطود الزراعى

الأقصر – أحمد مرعى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكى ونقل على الطريق الزراعى أسوان القاهرة أمام مدينة الطود، وتم نقل جثمانى المتوفيين للمشرحة والمصابين لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، في مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الزراعى أمام مدينة الطود، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح، وتم نقل الجثمانين والمصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.