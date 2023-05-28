مصرع شاب غرقا فى بحيرة إحدى الشركات الزراعية بالوادى الجديد

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

لقى شاب مصرعه غرقا في بحيرة تابعة لإحدى شركات الاستثمار الزراعى شمال مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، وبعد فشل جهود استخراجه جرى استدعاء قوات الإنقاذ والحماية المدنية من محافظة أسيوط والتى عثرت على جثمانه، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بغرق "محمود ف ح"، 35 سنة محامى من قرية جناح ومقيم مدينة الخارجة داخل بركة مياه لبئر جوفي تابع لإحدى شركات الاستثمار الزراعي شمال مدينة الخارجة، وتم استخراج الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.