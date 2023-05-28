مسئولون في أوكرانيا وبلجيكا يناقشون إعادة إعمار مدينة ماريوبول



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان مجلس مدينة ماريوبول القول: "التقى بويشينكو، مع كلوز خلال رحلة عمله إلى بلجيكا حيث ناقشا خيارات التعاون في إعادة إعمار ماريوبول بعد إنهاء الاحتلال".



وقال بويتشينكو إن إعادة إعمار ماريوبول يمثل تحديًا ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضًا لأوروبا بأكملها، موضحًا: "المدينة التي أصبحت رمزا للحرب الروسية المدمرة، قد تتحول إلى رمز للنصر ووحدة العالم كله في نضاله من أجل السلام والحرية والديمقراطية كما أن التجربة الرائدة لبروكسل وخبرتها ستساعد في بناء ماريوبول بشكل جديد".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.