مدينة زويل تطلق كلية جديدة لإدارة الأعمال وبدء الدراسة سبتمبر 2023

كتب محمد صبحى

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن بدء الدراسة في كلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، والتي حصلت على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وتنطلق الدراسة بها سبتمبر 2023 المقبل.

ويقول الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ان مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء بما يضمه من خبرات علمية كبيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي ارتأي أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة إدارة الأعمال بعد أن تم اطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر ولديه القدرة على تغيير الواقع ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي وهو المفهوم البسيط للاقتصاد القائم على المعرفة لذا فإن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة إدارة الأعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة تضم التخصصات التالية

-التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر

-إدارة التمويل والاستثمار

-التسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار

-العمليات وسلاسل الإمداد و التوريد وإدارة التكنولوجيا

ويمكن للطلاب المصريين والعرب التقدم للجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الرسمي للمدينة عبر شبكة الانترنت أو زيارة مقرها