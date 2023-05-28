اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 مايو 2023 01:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مدينة زويل تطلق كلية جديدة لإدارة الأعمال وبدء الدراسة سبتمبر 2023

الأحد، 28 مايو 2023 12:45 م
مدينة زويل تطلق كلية جديدة لإدارة الأعمال وبدء الدراسة سبتمبر 2023 مدينة زويل
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار عن بدء الدراسة في كلية إدارة الأعمال بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، والتي حصلت على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، على أن تبدأ قبول الدفعة الأولى من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وتنطلق الدراسة بها سبتمبر 2023 المقبل.
 
 
ويقول الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي لمدينة زويل ان مجلس إدارة المدينة وكذا مجلس الأمناء بما يضمه من خبرات علمية كبيرة برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم والبحث العلمي ارتأي أهمية لإطلاق الدراسة بمدرسة إدارة الأعمال بعد أن تم اطلاق كلية علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي العام الماضي لتتكامل منظومة التعليم بالجامعة مع المسار العلمي والهندسي وتسهم في تخريج شباب قادر على التفكير الناقد والمبتكر ولديه القدرة على تغيير الواقع ودعم الاقتصاد المصري من خلال البحث العلمي وهو المفهوم البسيط للاقتصاد القائم على المعرفة لذا فإن مدينة زويل تقدم من خلال أحدث كلياتها وهي مدرسة إدارة الأعمال - مسارات أكاديمية احترافية مميزة تضم التخصصات التالية 
-التحليل الاكتواري وإدارة المخاطر
-إدارة التمويل والاستثمار
-التسويق وريادة الأعمال وإدارة الابتكار
-العمليات وسلاسل الإمداد و التوريد وإدارة التكنولوجيا
ويمكن للطلاب المصريين والعرب التقدم للجامعة وتخصصاتها من خلال الموقع الرسمي للمدينة عبر شبكة  الانترنت أو زيارة مقرها 
 

مدينة زويل

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور



الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق بكرفانات بمدخل مدينة زويل فى أكتوبر

الخميس، 12 يناير 2023 04:53 م

الرئيس السيسي: استكملنا بناء مدينة زويل وتحملنا ما يقرب من 3 مليارات جنيه

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:42 ص

وزير التعليم العالى يتفقد مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

السبت، 03 سبتمبر 2022 01:17 م

تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على مجالات الدراسة فى مدينة زويل وأسعارها

الخميس، 18 أغسطس 2022 02:23 م

مدير برنامج النانو تكنولوجي بمدينة زويل: أشباه الموصلات هى بترول القرن الـ21

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة