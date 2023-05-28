مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أشاد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بجميع العاملين بمركز التصحيح الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، جاء ذلك خلال تفقده مركز التصحيح الكائن بمعهد بنين آل نوح الإعدادى النموذجى وبحضور خالد الشربينى الموجه الأول للعلوم ومحمد الحداد الموجه العام للتربية الفنية ونجيب محمد عبدالعظيم مديرإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية.