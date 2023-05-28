مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد مركز تصحيح الشهادة الإعدادية.. صور

أشاد الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، بجميع العاملين بمركز التصحيح الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، جاء ذلك خلال تفقده مركز التصحيح الكائن بمعهد بنين آل نوح الإعدادى النموذجى وبحضور خالد الشربينى الموجه الأول للعلوم ومحمد الحداد الموجه العام للتربية الفنية ونجيب محمد عبدالعظيم مديرإدارة الإسماعيلية التعليمية الأزهرية.
وأكد " بيومى" أن عمليات التصحيح تسير بشكل منتظم وهادئ وأن المنطقة تتابع بشكل مستمر جميع إجراءات التصحيح وذلك لإنجاز عمليات التصحيح والمراجعة الفنية والعددية وعمليات الرصد النهائى وفق الأهداف الموضوعة .
وأضاف "بيومى" أن العاملين فى التصحيح من الطاقم التعليمى المتخصص لديهم خبرات مميزة فى مناهج الشهادة الإعدادية مبينا أن كل طالب سوف يأخذ حقه وأن نسبة الخطأ فى التصحيح تساوى صفر متمنيا النجاح والتفوق للطلبة والطالبات ومن جهتهم أعرب جميع المصححين ورؤساء الحجرات بمركز التصحيح عن سعادتهم بزيارة ومتابعة الدكتور أحمد بيومى المدير العام للمنطقة الأزهرية.
وأكدوا أن المنطقة تبذل مختلف الجهود وتقدم الدعم المناسب لمركز التصحيح وذلك فى إطار جهود المنطقة على إستكمال نجاح عمليات التصحيح والمراجعة والرصد بشكل يليق بالرسالة التعليمية الأزهرية .
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