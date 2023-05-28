محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة توريد الأقماح

أكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من جميع الجهات المعنية؛ لزيادة معدلات توريد الأقماح إلى الشون والصوامع، واستعرض مجهودات مديرية التموين، ومديرية الزراعة، خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي تم اتخاذها، موجها بتمهيد وتسوية كافة الطرق المؤدية إلى الشون والصوامع، خاصة التي تشهد مشروعات "حياة كريمة"، والعمل على التسهيل على صغار المزارعين في الوصول إلى الشون والصوامع.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 71 ألفا و623 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدانا بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقعا تخزينيا، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه.