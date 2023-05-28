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محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية ويوجه بتذليل العقبات

الأحد، 28 مايو 2023 12:22 م
محافظ المنوفية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية ويوجه بتذليل العقبات محافظ المنوفية يتفقد لجان الدبلومات
المنوفية - محمد فتحى

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تفقد صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول لعام 2022 / 2023 بمدرسة الحرية الثانوية للشئون الفندقية والخدمات السياحية بمدينة شبين الكوم، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب، بما لا يعكر صفو الامتحانات، رافقه محمد موسى نائب المحافظ، محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم، هناء عقيلة رئيس حى غرب.
 
وتابع محافظ المنوفية انتظام سير الامتحانات بالمدرسة، والتى تضم 10 لجان بإجمالى 180 طالبا وطالبة، حيث يؤدى اليوم الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط أجواء مستقرة، وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحان ومدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشدداً بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد انطلقت أمس السبت أولى أيام امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات النوعية " صناعى، تجارى، فندقى، زراعى " نظام ثلاث وخمس سنوات بالإدارات التعليمية بإجمالى عدد طلاب 33 ألف و620 طالب وطالبة بـ 117 لجنة بكافة أرجاء المحافظة، مشيراً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات بديوان المديرية والإدارات التعليمية لمتابعة انتظام الامتحانات وتلقى أية شكاوى أو بلاغات واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة، فضلا عن التأمين الكامل لمقرات اللجان الإمتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وتوافر كافة التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بالمدارس تحقيقاً للصالح العام.
 
وأكد محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأى تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى والمتابعة اليومية لأعمال الامتحانات كل فى نطاقه وإزالة كافة الإشغالات بمحيط اللجان وتقديم الدعم اللازم للإدارات التعليمية وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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