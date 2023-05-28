محافظ الإسكندرية: رفع الرايات الحمراء على الشواطئ لحماية رواد الشواطئ من الغرق

الإسكندرية جاكلين منير

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته برفع درجة الاستعداد بالشواطيء وإتخاذ كافة التدابير على الشواطئ خلال فترات إرتفاع الأمواج بالبحر، للحفاظ علي سلامة المصطافين.

وذلك فى إطار حرص محافظة الإسكندرية علي حماية رواد الشواطئ من الغرق بناء على عدم استقرار الأحوال الجوية وإرتفاع الأمواج

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ الإسكندرية رفعت الرايات الحمراء تحذيراً للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر. وتم التشديد على رفع درجة الاستعداد لدي عمال أبراج المراقبة وتكثيف تواجد المنقذين والغطاسين. والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة.

وأكد عبد الرازق على مستأجري شواطئ العجمي لإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة نظراً لإرتفاع الأمواج، والتشديد علي منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط للاستحمام.

وناشدت محافظة الإسكندرية ،رواد الشواطىء المفتوحة الإلتزام بجميع تعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.