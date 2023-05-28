وأوضح في تصريح للصحفيين أن عمليات فرز النتائج ما زالت في مراحلها الأولية، وسترفع على المنصة بشكل فوري ومتتابع، بعد التصديق على محاضرها محليا وعلى مستوى اللجنة المركزية، معتبراً مرحلة التصديق تلك هي المرتكز والمنطلق الأول لإعلان النتائج.

وتشير النتائج الأولية التي تعلنها لجنة الانتخابات بشكل آلي مكتبا بمكتب تقدم حزب الإنصاف الموريتاني الحاكم على منافسيه من أحزاب المعارضة والموالاة.

وكانت مكاتب الاقتراع البالغ تعدادها 1087 قد أغلقت أبوابها في السابعة من مساء السبت بعد عملية اقتراع للشوط الثاني للانتخابات البرلمانية استهدفت انتخاب 36 نائبا برلمانيا من أصل 176 برلمانيا بعد ان حسم الشوط الاول 140 مقعدا برلمانيا فاز فيها الحزب الموريتانيا الحاكم بـ80 مقعدا وأحزاب الموالاة الدعمة للرئيس الغزواني بـ36 مقعدا واحزاب المعارضة بـ24 مقعدا.

وكان اكثر من 412 ألف ناخب موزعين على 1087 مكتب اقتراع قد توجهوا صباح السبت إلى مكاتب الاقتراع في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية الذي يجري في 22 دائرة، من بينها 18 مقاطعة داخل البلاد، و4 دوائر خارجها، ويبلغ مجموع مقاعدها 36 مقعدا.

وتشكك أحزاب المعارضة في نتائج الانتخابات، وتصفها بالمزورة، والمهزلة وتطالب بإلغاء الانتخابات، وإعادة تنظيمها في ظروف أفضل، بما يضمن الشفافية.

وكان مليون وتسعة من عشرة قد صوتوا في الثالث عشر مايو الجاري في انتخابات هيمن عليها الحزب الموريتاني الحاكم.

وصوت الموريتانيون في الشوط الاول على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلس بلدي من 4500 مستشارا وثلاثة عشر مجلس اقليمي.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على أصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 ألف مترشح من بينهم عشرة آلاف امراة.