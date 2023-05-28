اليوم السابع
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الأحد، 28 مايو 2023 02:20 م
أكرم القصاص
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لافروف: خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات تصعيد "غير مقبول"

الأحد، 28 مايو 2023 01:00 م
لافروف: خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات تصعيد "غير مقبول" وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد، أن خطط الغرب لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" تمثل تصعيدا "غير مقبول". 

واعتبر لافروف - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن تصريح رئيس هيئة الأركان العامة الأمريكية مارك ميلي، بشأن عدم قدرة كييف على استعادة الأراضي المفقودة، خطوة نحو تفهم الوضع الراهن على أرض الواقع.

وعلي صعيد متصل، أكد السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، أن مدة النزاع في أوكرانيا تعتمد على مدى تصعيد دول حلف "الناتو" للأحداث وتحديدا بريطانيا، مؤكدا استعداد موسكو للسلام. 

وحذر كيلين من إمكانية أن يكتسب التصعيد بعدا جديدا لا ترغب روسيا به، واصفا وهم الغرب بإمكانية انتصار أوكرانيا على روسيا بـ "الخطأ الكبير".

 


روسيا

لافروف

إف 16

اوكرانيا



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